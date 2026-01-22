Las Pirquitas activó el vertedero por el fuerte aporte de lluvias en la cuenca

Aguas de Catamarca informó que el dique Las Pirquitas alcanzó su cota máxima y comenzó a verter agua a través de su vertedero, como consecuencia del importante aporte hídrico generado por las últimas precipitaciones en la cuenca.

El ingeniero Gustavo Jordán, gerente de la explotación de redes de agua, explicó que el ingreso de agua al dique es muy superior al volumen utilizado para el sistema de agua potable y para el riego del Valle Central.

Según indicó, esa diferencia refleja la magnitud del aporte recibido y fundamenta el inicio del vertimiento controlado hacia el Río del Valle.

Ante el incremento del caudal, la empresa ejecuta trabajos preventivos en la vera del río con el objetivo de proteger los cruces de cañerías que abastecen a siete pozos estratégicos que brindan servicio al centro y sur de la capital. Las tareas incluyen el ensanchamiento del cauce y la construcción de defensas con escolleras enterradas, comenzando en el cruce correspondiente al pozo 52 y extendiéndose luego a otros cruces ubicados en cercanías del puente carretero de la ruta nacional N°38.

Finalmente, Aguas de Catamarca indicó que mantendrá un monitoreo permanente del comportamiento del dique y del Río del Valle, y que continuará informando a la comunidad a través de sus canales oficiales.