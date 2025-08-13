Vía Catamarca

Laguna Blanca: el Gobierno coordina obras, asistencia y reactivación productiva

El Comité Operativo de Emergencia canalizará los pedidos y gestiones de las familias afectadas.

Redacción Vía Catamarca

13 de agosto de 2025,

Tras el temporal, Jalil anunció cambios en la construcción para prevenir futuros daños.

El gobernador Raúl Jalil recorrió Laguna Blanca y otras localidades de Belén afectadas por el reciente temporal de viento, acompañado por su gabinete y el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez. La comitiva mantuvo reuniones con vecinos y el Comité Operativo de Emergencia (COE) para definir las próximas acciones de asistencia y reconstrucción.

El COE, integrado por el intendente, la cacique local y el delegado comunal, será el canal para centralizar pedidos y gestiones de ayuda. Entre las primeras medidas, se resolvió retomar las clases en los próximos días y avanzar con las reparaciones en la Escuela N°450 “Julio César Scida”, a cargo del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.

Jalil aseguró que la prioridad será reconstruir las viviendas dañadas, con provisión de materiales, recursos y asistencia técnica, e impulsó la revisión de las metodologías constructivas para reducir la vulnerabilidad ante futuros fenómenos climáticos. Además, solicitó al Fideicomiso Minero la compra de ambulancias y dispuso que el Ministerio de Desarrollo Productivo envíe equipamiento e insumos para reactivar la ganadería, junto a mejoras en la conectividad de la zona.

En Corral Blanco, la delegación constató los daños y acordó obras para restablecer agua y energía eléctrica, incluyendo la instalación de un generador. También se ratificó la construcción de un club comunitario a través del Club San José de Corral Blanco, financiado con recursos provinciales y mano de obra local mediante el Plan Arraigo.

La visita oficial contó con la participación de los ministros Gonzalo Mascheroni (Desarrollo Social) y Leonardo Zeballos (Desarrollo Productivo), el diputado provincial Gustavo Aguirre y la senadora departamental Soledad Blas, quienes reafirmaron el compromiso de la Provincia con la recuperación integral de las comunidades afectadas.

