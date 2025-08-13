Laguna Blanca: el Gobierno coordina obras, asistencia y reactivación productiva

El gobernador Raúl Jalil recorrió Laguna Blanca y otras localidades de Belén afectadas por el reciente temporal de viento, acompañado por su gabinete y el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez. La comitiva mantuvo reuniones con vecinos y el Comité Operativo de Emergencia (COE) para definir las próximas acciones de asistencia y reconstrucción.

El COE, integrado por el intendente, la cacique local y el delegado comunal, será el canal para centralizar pedidos y gestiones de ayuda. Entre las primeras medidas, se resolvió retomar las clases en los próximos días y avanzar con las reparaciones en la Escuela N°450 “Julio César Scida”, a cargo del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.

Jalil aseguró que la prioridad será reconstruir las viviendas dañadas, con provisión de materiales, recursos y asistencia técnica, e impulsó la revisión de las metodologías constructivas para reducir la vulnerabilidad ante futuros fenómenos climáticos. Además, solicitó al Fideicomiso Minero la compra de ambulancias y dispuso que el Ministerio de Desarrollo Productivo envíe equipamiento e insumos para reactivar la ganadería, junto a mejoras en la conectividad de la zona.

En Corral Blanco, la delegación constató los daños y acordó obras para restablecer agua y energía eléctrica, incluyendo la instalación de un generador. También se ratificó la construcción de un club comunitario a través del Club San José de Corral Blanco, financiado con recursos provinciales y mano de obra local mediante el Plan Arraigo.

La visita oficial contó con la participación de los ministros Gonzalo Mascheroni (Desarrollo Social) y Leonardo Zeballos (Desarrollo Productivo), el diputado provincial Gustavo Aguirre y la senadora departamental Soledad Blas, quienes reafirmaron el compromiso de la Provincia con la recuperación integral de las comunidades afectadas.