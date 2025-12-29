La UNCA estudia sales residuales del litio para mejorar la eficiencia energética

La Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) avanza con un proyecto de investigación centrado en la caracterización de sales residuales provenientes de la minería de litio.

El objetivo es claro: analizar su potencial uso en soluciones de eficiencia energética orientadas a la industria de la construcción, abriendo una línea de trabajo que une ciencia aplicada, innovación y sostenibilidad.

Como parte de este proceso, se firmó un convenio de cooperación con Galan Lithium, que permitirá la provisión de muestras de sales residuales para su evaluación científica. La iniciativa busca fortalecer la vinculación entre academia y sector productivo, con una mirada puesta en el desarrollo tecnológico y la generación de conocimientos que puedan traducirse en aplicaciones concretas.

Un acuerdo de alcance académico

Según se informó, el convenio tiene una finalidad exclusivamente académica y de investigación, en el marco del Programa de Vinculación Universidad, Sociedad y Producción. Además, se encuadra en las disposiciones de la Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Ley 24.521 de Educación Superior, que promueven la articulación institucional y el fortalecimiento del sistema científico-universitario.