La provincia lanza “El Secreto Mejor Guardado”

Catamarca decidió salir a mostrarse con una campaña que apunta directo al corazón del viajero actual: no promete “más de lo mismo”, sino la sorpresa.

Con el lanzamiento oficial de “El Secreto Mejor Guardado”, la provincia busca consolidar la marca Catamarca, Argentina en el plano nacional y, al mismo tiempo, empujar su proyección turística hacia el exterior, con una narrativa centrada en la autenticidad, la calma y el poder de asombro.

La idea madre es simple y potente: en un mapa turístico donde muchos destinos ya se volvieron previsibles, Catamarca aparece como lo que todavía no fue contado. No masiva, fuera del radar, genuina. Una invitación a quienes viajan para sentir distinto, reconectar con la naturaleza y vivir experiencias que se sientan reales, lejos del ruido y la saturación.

El spot principal suma identidad local con la participación de los artistas catamarqueños Carafea y Valentín Vargas, dos estilos distintos que confluyen en una misma raíz. La historia se apoya en “los gestos que cuentan el secreto”, con un cruce emocional entre dos miradas: la de quienes viven rodeados de belleza y la naturalizan con orgullo sereno, y la de quienes llegan de visita y reaccionan con asombro genuino. Ahí, en ese instante compartido, el secreto deja de ser secreto.

La campaña tendrá difusión en plataformas y medios de todo el país, buscando que millones de personas descubran a Catamarca como un destino emocional y diferente, preparado para recibir viajeros que buscan experiencias “de verdad”.

En la presentación, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, Daiana Roldán, expresó: “Con esta campaña damos un paso estratégico para posicionar a Catamarca donde merece estar: en la agenda turística del país y del mundo. Mostramos un destino auténtico, con cultura viva, artistas con identidad propia y paisajes imponentes que siguen sorprendiendo incluso a quienes vivimos acá”.

“Estamos orgullosos de este trabajo, porque nace desde Catamarca y expresa quiénes somos y todo lo que tenemos para ofrecer para seguir creciendo.”