La Provincia incorporó camionetas y motos para la Policía y el Servicio Penitenciario

En un acto realizado en Casa de Gobierno, el Gobierno provincial presentó una nueva flota destinada a reforzar el trabajo diario de las fuerzas de seguridad en la Capital y en el interior. Se entregaron 11 camionetas y 15 motos para la Policía y 2 camionetas para el Servicio Penitenciario Provincial, que se incorporan a la tarea operativa y de prevención en distintos puntos del mapa provincial.

La actividad fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el secretario de Seguridad y Orden Público, Gastón Venturini; el jefe de Policía, Marcos Herrera; el subjefe, Gustavo Omar Seiller; y el director del Servicio Penitenciario Provincial, Daniel Coronel, junto a autoridades legislativas.

Más móviles para prevención y respuesta rápida

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, destacó que el objetivo central es “reforzar nuestro compromiso con la seguridad en la provincia” y avanzar en “trabajar fuertemente en lo que respecta a la prevención y la persecución del delito”.

La incorporación de estos recursos apunta a mejorar la presencia en calle, fortalecer los patrullajes y acortar los tiempos de respuesta ante emergencias, tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario Provincial. Desde el área remarcan que contar con unidades nuevas también ayuda a reducir riesgos operativos y a mejorar las condiciones de trabajo del personal.

Adónde se destinarán los vehículos

La flota será distribuida entre comisarías y dependencias de Capital y del interior, entre ellas:

Unidad Regional N° 1 (Capital)

Unidad Regional N° 2 (La Paz)

Unidad Regional N° 3 (Belén)

Unidad Regional N° 4 (Andalgalá)

Unidad Regional N° 5 (Tinogasta)

Jefatura de Zona “D” (Santa María)

Jefatura de Zona Norte (Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Ambato y Paclín)

Jefatura de Zona “B” (Santa Rosa)

Dirección Drogas Peligrosas

División Investigaciones

Departamento Logística

Con esta distribución se busca cubrir distintos corredores y localidades, acompañando el despliegue de los operativos preventivos y el trabajo de investigación en toda la provincia.

Seguridad y presencia estatal en el territorio

Desde el Gobierno provincial señalan que la incorporación de móviles forma parte de una línea de trabajo sostenida en materia de seguridad, con foco en la prevención del delito, el apoyo al personal policial y penitenciario y la presencia estatal en el territorio.

La apuesta es que el refuerzo de equipamiento ayude a mejorar la atención de los reclamos vecinales, fortalecer los patrullajes y acompañar otras medidas que integran la política de seguridad en la provincia.