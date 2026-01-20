Vía Catamarca

La música crece en Santa María con el impulso del Pre Yokavil 2026

Con artistas en escena y un auditorio atento, se vivió una moche que reafirma el crecimiento de la agenda cultural santamariana.

Sol Alvarez Natale

20 de enero de 2026,

El Salón Cultural San Agustín fue sede de una fecha destacada del Pre Yokavil 2026.

El Salón Cultural San Agustín fue escenario de una nueva fecha del Pre Yokavil 2026, una jornada atravesada por la música en vivo y el acompañamiento del público, que sostuvo cada presentación con aplausos y entusiasmo.

Con una grilla marcada por voces y estilos diversos, el encuentro dejó una postal nítida del presente cultural de Santa María: artistas con entrega, un ambiente de emoción compartida y una comunidad que vuelve a elegir estos espacios para encontrarse alrededor del canto.

Desde la Municipalidad de Santa María destacaron el compromiso de quienes participaron y remarcaron que el movimiento musical local sigue sumando escenarios y proyección en la ciudad.

