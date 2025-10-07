La FACEI destacó el vínculo académico con el Ministerio de Minería de Catamarca

La Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería (FACEI) de la Universidad Católica de La Plata destacó la predisposición y apertura al diálogo del Ministerio de Minería de Catamarca, en el marco de una visita institucional que permitió conocer de cerca la experiencia minera de la provincia.

En representación de la facultad participaron el Ing. Daniel Gulo y el Prof. Colotta, quienes mantuvieron un encuentro con autoridades provinciales para interiorizarse sobre los proyectos en marcha y aquellos en distintas etapas de desarrollo, además de explorar nuevas posibilidades de cooperación académica y técnica.

Reconocimiento institucional

La FACEI expresó su reconocimiento a través de una nota formal firmada por el decano Rodolfo Bertone, quien agradeció de manera especial la colaboración de Romina Díaz, responsable del Centro de Control Minero Ambiental, sede Belén, por su valiosa gestión y acompañamiento durante la visita.

Transparencia y acceso a la información

Durante la jornada se brindó información técnica y de gestión solicitada por la institución, reafirmando el compromiso del Ministerio con la transparencia y el fortalecimiento del vínculo con el ámbito académico.

Estas acciones consolidan los lazos entre el Estado y las universidades, impulsando una minería moderna, responsable y comprometida con la formación de nuevas generaciones de profesionales.