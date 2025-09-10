La Casa Histórica de Gobierno revive en un podcast

La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos anunció un nuevo episodio de Cultura en Diálogo, el podcast dedicado a explorar la memoria cultural de Catamarca. En esta ocasión, la propuesta invita a recorrer la historia de la Casa Histórica de Gobierno, un edificio emblemático que marcó la vida política, social y cultural de la provincia.

En el octavo episodio, titulado “La histórica Casa de Gobierno, testigo de la memoria catamarqueña”, Carlos Carabajal entrevista al historiador Marcelo Díaz para desentrañar las huellas de este edificio, símbolo del poder político local y termómetro del acontecer social. La conversación revela cómo, con el paso del tiempo, la Casa se transformó también en un espacio de encuentro cultural, reafirmando la vigencia de su valor patrimonial en el presente.

Una historia de más de 160 años

Concebida a mediados del siglo XIX por el arquitecto Luis Caravati, a pedido del entonces gobernador Octaviano Navarro, la Casa Histórica de Gobierno fue pensada como el corazón administrativo de Catamarca. La colocación de su piedra fundamental, el 19 de mayo de 1858, marcó el inicio de una historia que convirtió al edificio en escenario de decisiones y procesos fundamentales para la vida institucional provincial.

El proyecto, diseñado por los hermanos Luis y Guillermo Caravati, combinó funcionalidad y monumentalidad. El complejo, de dos plantas y con patios internos, albergaba al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Policía, el Registro Civil e incluso la Corte de Justicia.

Durante más de 160 años fue sede del gobierno provincial, hasta que comenzó un nuevo capítulo: muy pronto, en este mismo edificio, se inaugurará el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), con el propósito de resignificarlo como espacio cultural y turístico.

CATA: pasado, presente y futuro

CATA se propone como una identidad viva de la provincia, integrando arte, cultura y tecnología en experiencias interactivas y sensoriales que enlazan arqueología, cultura textil, mitología, arquitectura, identidad y minería. La iniciativa busca tejer una narrativa que conecta pasado, presente y futuro, otorgando a la Casa Histórica un nuevo rol como faro cultural.

El episodio ya está disponible en la cuenta oficial de Spotify del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.👉 Escuchalo aquí: bit.ly/culturaendialogo8