La Caravana de Reyes Magos llegó a Toro Yaco y El Cajón con alegría para las familias

La Municipalidad de Santa María informó que la Caravana de los Reyes Magos continuó su recorrido por Toro Yaco y El Cajón, con una jornada destinada a compartir momentos de encuentro con niñas, niños y familias. La propuesta buscó llevar ilusión y alegría a distintos puntos de la comunidad, en el marco de las celebraciones de Reyes.

Acompañamiento institucional con asistencia y herramientas

En paralelo, se desarrollaron acciones de acompañamiento institucional que incluyeron la entrega de cajas navideñas y herramientas de trabajo, además de la continuidad del Programa de Garrafa Social. Desde el municipio señalaron que estas medidas apuntan a sostener presencia territorial y acompañar necesidades concretas de la comunidad.



