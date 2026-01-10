Vía Catamarca

La Caravana de Reyes Magos llegó a Toro Yaco y El Cajón con alegría para las familias

La propuesta recorrió localidades de Santa María con actividades para niñas y niños, en una jornada de encuentro y celebración.

Sol Alvarez Natale

10 de enero de 2026,

Además del recorrido de Reyes, se concretaron entregas y se sostuvo el programa de asistencia para reforzar la presencia territorial.

La Municipalidad de Santa María informó que la Caravana de los Reyes Magos continuó su recorrido por Toro Yaco y El Cajón, con una jornada destinada a compartir momentos de encuentro con niñas, niños y familias. La propuesta buscó llevar ilusión y alegría a distintos puntos de la comunidad, en el marco de las celebraciones de Reyes.

Acompañamiento institucional con asistencia y herramientas

En paralelo, se desarrollaron acciones de acompañamiento institucional que incluyeron la entrega de cajas navideñas y herramientas de trabajo, además de la continuidad del Programa de Garrafa Social. Desde el municipio señalaron que estas medidas apuntan a sostener presencia territorial y acompañar necesidades concretas de la comunidad.


