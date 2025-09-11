Vía Catamarca

Jalil y Saadi inauguraron el Instituto Municipal de Emprendedores en la Capital

La nueva institución brindará formación, financiamiento y herramientas para impulsar proyectos productivos en Catamarca.

Redacción Vía Catamarca

11 de septiembre de 2025,

La propuesta busca articular formación, financiamiento y acompañamiento para fortalecer el ecosistema emprendedor.

El gobernador Raúl Jalil acompañó al intendente Gustavo Saadi en la apertura del Instituto Municipal de Emprendedores en San Fernando del Valle de Catamarca. La iniciativa fue presentada como un hito que inaugura una nueva etapa de desarrollo local, al ofrecer más espacios de formación, financiamiento y herramientas para transformar proyectos en realidades productivas.

El desarrollo de Catamarca se construye con decisiones firmes que fortalecen a quienes generan valor y empleo”, expresó Jalil durante el acto, subrayando la importancia de acompañar a los emprendedores como motor del crecimiento provincial.

El nuevo instituto busca consolidarse como un espacio de apoyo integral para quienes apuestan a generar trabajo en la Capital, articulando políticas municipales y provinciales destinadas a promover la economía del conocimiento, la innovación y la producción sustentable.

