Vía Catamarca

Jalil y el embajador de Japón repasaron una agenda de cooperación cultural

El gobernador invitó al funcionario nipón a recorrer la provincia.

Redacción Vía Catamarca

19 de enero de 2026,

Jalil y el embajador de Japón repasaron una agenda de cooperación cultural
Jalil recibió al embajador de Japón y lo invitó a visitar Catamarca.

Una agenda de vínculos internacionales sumó en los últimos días un nuevo capítulo con foco en el intercambio cultural.

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión protocolar con Hoshino Yoshitaka, quien asumió en noviembre como Embajador de Japón en Argentina, y conversaron sobre el trabajo conjunto que se viene desarrollando con la representación diplomática.

Durante el encuentro, dialogaron sobre la continuidad de las acciones de cooperación e intercambio cultural y, en ese marco, Jalil invitó al embajador a visitar Catamarca para conocer sus paisajes y atractivos naturales.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS