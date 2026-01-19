Jalil y el embajador de Japón repasaron una agenda de cooperación cultural

Una agenda de vínculos internacionales sumó en los últimos días un nuevo capítulo con foco en el intercambio cultural.

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión protocolar con Hoshino Yoshitaka, quien asumió en noviembre como Embajador de Japón en Argentina, y conversaron sobre el trabajo conjunto que se viene desarrollando con la representación diplomática.

Durante el encuentro, dialogaron sobre la continuidad de las acciones de cooperación e intercambio cultural y, en ese marco, Jalil invitó al embajador a visitar Catamarca para conocer sus paisajes y atractivos naturales.