Jalil y la Confederación de Educadores: diálogo por recursos educativos y planificación 2026

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con Fabián Felman, secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, en un encuentro centrado en una agenda federal y en la defensa de la educación pública como prioridad sostenida “como política de Estado”.

Según se indicó, el diálogo incluyó el análisis del financiamiento educativo a nivel nacional y la necesidad de que los recursos que llegan a Catamarca se traduzcan en oportunidades reales para las instituciones y para toda la comunidad educativa.

Además, se acordaron líneas de trabajo de cara a 2026, con una mirada puesta en el fortalecimiento del sistema educativo provincial.

Durante la reunión se trabajó sobre:

La situación del financiamiento educativo en el plano nacional.

El impacto de los recursos en las escuelas e instituciones de Catamarca.

La construcción de una agenda compartida con proyección 2026, orientada a consolidar el sistema educativo.

Declaración textual de Raúl Jalil

En su mensaje, Raúl Jalil expresó: “Recibimos al secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, Fabián Felman, para una reunión de trabajo centrada en una agenda federal y en la defensa de la educación pública, una prioridad que sostenemos como política de Estado. Abordamos el financiamiento educativo a nivel nacional y la necesidad de que los recursos que llegan a Catamarca se traduzcan en oportunidades reales para nuestras instituciones y para toda la comunidad educativa. También acordamos líneas de trabajo de cara a 2026, con una mirada puesta en el futuro y en el fortalecimiento del sistema educativo”.