Jalil y la Confederación de Educadores: diálogo por recursos educativos y planificación 2026

En una reunión de trabajo, se analizó cómo los recursos que llegan a la provincia deben traducirse en oportunidades reales para instituciones y comunidad educativa. También se acordaron ejes para fortalecer el sistema en el próximo año.

Redacción Vía Catamarca

19 de diciembre de 2025,

Catamarca busca más impacto educativo: financiamiento, instituciones y acuerdos para el próximo año.

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con Fabián Felman, secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, en un encuentro centrado en una agenda federal y en la defensa de la educación pública como prioridad sostenida “como política de Estado”.

Según se indicó, el diálogo incluyó el análisis del financiamiento educativo a nivel nacional y la necesidad de que los recursos que llegan a Catamarca se traduzcan en oportunidades reales para las instituciones y para toda la comunidad educativa.

Además, se acordaron líneas de trabajo de cara a 2026, con una mirada puesta en el fortalecimiento del sistema educativo provincial.

Durante la reunión se trabajó sobre:

  • La situación del financiamiento educativo en el plano nacional.
  • El impacto de los recursos en las escuelas e instituciones de Catamarca.
  • La construcción de una agenda compartida con proyección 2026, orientada a consolidar el sistema educativo.

Declaración textual de Raúl Jalil

En su mensaje, Raúl Jalil expresó: “Recibimos al secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, Fabián Felman, para una reunión de trabajo centrada en una agenda federal y en la defensa de la educación pública, una prioridad que sostenemos como política de Estado. Abordamos el financiamiento educativo a nivel nacional y la necesidad de que los recursos que llegan a Catamarca se traduzcan en oportunidades reales para nuestras instituciones y para toda la comunidad educativa. También acordamos líneas de trabajo de cara a 2026, con una mirada puesta en el futuro y en el fortalecimiento del sistema educativo”.

