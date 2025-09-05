Vía Catamarca

Jalil supervisó el avance del nuevo Polideportivo Libertador II en la Capital

La obra alcanza un 90% de ejecución y se convertirá en un polo deportivo, cultural y social.

Sol Alvarez Natale

5 de septiembre de 2025,

El espacio contará con gimnasio, tribunas, restaurante y áreas culturales para consolidarse como polo social de la Capital.

El gobernador Raúl Jalil recorrió el avance del nuevo Polideportivo Libertador II, ubicado en el barrio Mil Viviendas de la Capital, que ya cuenta con un 90% de ejecución.

El deporte es una herramienta que une, incluye y proyecta futuro”, señaló Jalil al destacar la magnitud del proyecto que transformará un espacio histórico en un moderno centro para la comunidad.

El complejo deportivo tendrá 3.385 m² cubiertos y estará equipado con una cancha central multipropósito, tribunas con capacidad para más de 570 espectadores, vestuarios, gimnasio, salón de baile, sala de tiro deportivo, restaurante y espacios de servicios.

El mandatario subrayó que el objetivo es recuperar un histórico lugar y convertirlo en un nuevo polo deportivo, cultural y social para la ciudad.

