Jalil supervisó el avance del nuevo Polideportivo Libertador II en la Capital

El gobernador Raúl Jalil recorrió el avance del nuevo Polideportivo Libertador II, ubicado en el barrio Mil Viviendas de la Capital, que ya cuenta con un 90% de ejecución.
El complejo deportivo tendrá 3.385 m² cubiertos y estará equipado con una cancha central multipropósito, tribunas con capacidad para más de 570 espectadores, vestuarios, gimnasio, salón de baile, sala de tiro deportivo, restaurante y espacios de servicios.
El mandatario subrayó que el objetivo es recuperar un histórico lugar y convertirlo en un nuevo polo deportivo, cultural y social para la ciudad.