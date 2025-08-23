Vía Catamarca

Jalil saludó a la Policía de Catamarca en su 202° aniversario

El gobernador destacó la vocación de servicio y el compromiso de la fuerza con la seguridad de los catamarqueños.

Redacción Vía Catamarca

23 de agosto de 2025,

En el 202° aniversario de la institución, el mandatario agradeció la labor diaria de cada integrante de la fuerza.

El gobernador Raúl Jalil rindió homenaje a la Policía de Catamarca en el marco del 202° aniversario de su creación, destacando la vocación de servicio y el compromiso de la institución con la seguridad de la comunidad.

A 202 años de su creación, la Policía de Catamarca sigue siendo parte esencial de la vida de nuestra provincia. Su vocación de servicio y compromiso con la comunidad son un ejemplo de entrega y cercanía. Nuestro reconocimiento y gratitud a cada integrante de la fuerza que, con dedicación y responsabilidad, vela día a día por la seguridad de nuestra gente. ¡Feliz aniversario!”, expresó Jalil.

El mensaje oficial reafirma el acompañamiento del Gobierno provincial a la institución, valorando el rol que cumple la fuerza policial en la protección y cuidado de los catamarqueños.

