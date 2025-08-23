Jalil saludó a la Policía de Catamarca en su 202° aniversario

El gobernador Raúl Jalil rindió homenaje a la Policía de Catamarca en el marco del 202° aniversario de su creación, destacando la vocación de servicio y el compromiso de la institución con la seguridad de la comunidad.

“A 202 años de su creación, la Policía de Catamarca sigue siendo parte esencial de la vida de nuestra provincia. Su vocación de servicio y compromiso con la comunidad son un ejemplo de entrega y cercanía. Nuestro reconocimiento y gratitud a cada integrante de la fuerza que, con dedicación y responsabilidad, vela día a día por la seguridad de nuestra gente. ¡Feliz aniversario!”, expresó Jalil.

El mensaje oficial reafirma el acompañamiento del Gobierno provincial a la institución, valorando el rol que cumple la fuerza policial en la protección y cuidado de los catamarqueños.