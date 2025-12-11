Vía Catamarca

Jalil participó del Seminario País Federal 2025

Durante el encuentro, el mandatario puso el acento en las oportunidades que nacen cuando la Argentina se piensa desde cada región.

Redacción Vía Catamarca

11 de diciembre de 2025,

Jalil participó del Seminario País Federal 2025
Jalil agradeció la calidez del grupo y el compromiso de los jóvenes, a quienes reconoció por formarse para aportar a la construcción de una Argentina más justa y con mayor integración territorial.

El gobernador Raúl Jalil participó de una jornada de intercambio con becarios del Seminario País Federal 2025, organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) a través de FURP Filial Catamarca.

Durante el encuentro, el mandatario compartió una charla sobre proyectos colectivos, el rol de quienes gestionan y las oportunidades que surgen cuando la Argentina se piensa desde sus regiones, poniendo el foco en la construcción de una mirada verdaderamente federal.

Jalil agradeció la invitación y la calidez del grupo, y destacó el compromiso de los jóvenes que se forman para aportar al país. Señaló que estos espacios de formación sostienen una tradición democrática que la FURP impulsa desde hace décadas y que sigue siendo clave para una Argentina que busca crecer con equilibrio y visión federal.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS