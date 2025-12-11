Jalil participó del Seminario País Federal 2025

El gobernador Raúl Jalil participó de una jornada de intercambio con becarios del Seminario País Federal 2025, organizada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) a través de FURP Filial Catamarca.

Durante el encuentro, el mandatario compartió una charla sobre proyectos colectivos, el rol de quienes gestionan y las oportunidades que surgen cuando la Argentina se piensa desde sus regiones, poniendo el foco en la construcción de una mirada verdaderamente federal.

Jalil agradeció la invitación y la calidez del grupo, y destacó el compromiso de los jóvenes que se forman para aportar al país. Señaló que estos espacios de formación sostienen una tradición democrática que la FURP impulsa desde hace décadas y que sigue siendo clave para una Argentina que busca crecer con equilibrio y visión federal.