Vía Catamarca

Jalil inauguró la nueva cancha multideportiva del Club El Auténtico

Es el noveno club que se suma al Plan de Infraestructura Deportiva en la provincia. El espacio beneficiará a niños, jóvenes y familias del sur de la Capital.

Redacción Vía Catamarca

11 de septiembre de 2025,

Con la inauguración de la cancha del Club El Auténtico, ya son nueve los clubes alcanzados por el Plan de Infraestructura.

El gobernador Raúl Jalil encabezó la inauguración de la nueva cancha multideportiva del Club El Auténtico, en San Fernando del Valle de Catamarca. La obra fue presentada como un sueño cumplido para la comunidad del sur de la Capital, que ahora contará con un espacio moderno para la práctica de diversas disciplinas.

Estamos convencidos de que cada club que crece fortalece a toda Catamarca”, señaló Jalil durante el acto, donde destacó que esta inauguración marca el noveno club incorporado al Plan de Infraestructura Deportiva que impulsa la Provincia.

El nuevo espacio no solo estará destinado a la práctica deportiva, sino que también funcionará como punto de encuentro cultural y social para niños, jóvenes y familias. Con esta obra, el Gobierno provincial busca seguir ampliando las oportunidades de inclusión y recreación en distintos barrios de la Capital.

