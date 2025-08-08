Jalil impulsa nueva etapa habitacional en Valle Chico con 152 dúplex

El gobernador Raúl Jalil anunció un nuevo avance en la política habitacional de Catamarca con la apertura de sobres para la adquisición de 152 dúplex en el complejo urbanístico Valle Chico. Estas obras forman parte de una estrategia sostenida que busca adaptarse al contexto y garantizar el acceso a la vivienda para más familias de la provincia.

En un mensaje dirigido a la comunidad, Jalil remarcó: “Dimos un nuevo paso en Valle Chico con la apertura de sobres para adquirir 152 dúplex. Son obras que forman parte de una política habitacional sostenida, que se adapta al contexto y prioriza el acceso a la vivienda para más familias catamarqueñas”.

El mandatario hizo hincapié en que el objetivo va más allá de resolver una necesidad: “Estamos convencidos de que construir viviendas no es solo resolver una necesidad: es fortalecer comunidades, generar trabajo y sostener el arraigo. Frente a tiempos adversos, buscamos alternativas concretas que permitan seguir proyectando un futuro posible para todos”.

La iniciativa se enmarca en un plan que, en los últimos años, ha permitido la expansión de Valle Chico con distintos tipos de unidades habitacionales, equipamiento urbano y espacios públicos, consolidándolo como un polo de desarrollo en la capital provincial.