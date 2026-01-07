Inspección técnica sobre la Ruta 2: alerta por “hormigueros gigantes”

La ruta estaba en obra, pero la Naturaleza tenía otros planes. En el tramo de la Ruta Provincial N°2 que une Icaño con San Antonio de La Paz, la aparición de hormigueros de gran envergadura encendió una alarma técnica: comenzaron a notarse asentamientos y deformaciones que afectan tanto la banquina como la calzada.

Para dimensionar el problema, se desplegó una inspección conjunta con especialistas y equipos de distintas áreas.

: La aparición de hormigueros de gran tamaño obligó a realizar un relevamiento y tomar muestras.

El trabajo incluyó recorridas en el sector comprometido y la toma de muestras, que ahora serán estudiadas en laboratorio para entender el comportamiento de la especie involucrada y su impacto sobre la base del camino.

Con esos resultados se elaborarán informes técnicos que definan el plan de acción: qué tipo de control físico y control químico conviene aplicar, cómo intervenir sin agravar el deterioro y de qué manera mitigar el efecto sobre la infraestructura vial.

Mientras avanzan los estudios, el pedido hacia quienes transitan por la zona es claro: precaución al volante y respeto por la señalización, en un tramo que hoy combina obra, deterioro puntual y un enemigo silencioso que trabaja bajo tierra.