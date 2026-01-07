Vía Catamarca

Inspección técnica sobre la Ruta 2: alerta por “hormigueros gigantes”

El tramo Icaño–San Antonio de La Paz está bajo evaluación técnica y se pide circular con extrema precaución.

Redacción Vía Catamarca

7 de enero de 2026,

Vialidad Provincial pidió circular con extrema precaución en la RP2 por daños en banquina.

La ruta estaba en obra, pero la Naturaleza tenía otros planes. En el tramo de la Ruta Provincial N°2 que une Icaño con San Antonio de La Paz, la aparición de hormigueros de gran envergadura encendió una alarma técnica: comenzaron a notarse asentamientos y deformaciones que afectan tanto la banquina como la calzada.

Para dimensionar el problema, se desplegó una inspección conjunta con especialistas y equipos de distintas áreas.

: La aparición de hormigueros de gran tamaño obligó a realizar un relevamiento y tomar muestras.
El trabajo incluyó recorridas en el sector comprometido y la toma de muestras, que ahora serán estudiadas en laboratorio para entender el comportamiento de la especie involucrada y su impacto sobre la base del camino.

Con esos resultados se elaborarán informes técnicos que definan el plan de acción: qué tipo de control físico y control químico conviene aplicar, cómo intervenir sin agravar el deterioro y de qué manera mitigar el efecto sobre la infraestructura vial.

Mientras avanzan los estudios, el pedido hacia quienes transitan por la zona es claro: precaución al volante y respeto por la señalización, en un tramo que hoy combina obra, deterioro puntual y un enemigo silencioso que trabaja bajo tierra.

