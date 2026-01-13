Hualfín se suma al sistema tributario de ARCAT y queda exento del pago de comisión

La Municipalidad de Hualfín confirmó su adhesión al sistema de gestión tributaria de ARCAT tras la firma de una adenda con la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT). El acuerdo apunta a modernizar la administración local, fortalecer la recaudación y simplificar el cumplimiento tributario para los vecinos mediante herramientas técnicas y tecnológicas provistas por el organismo provincial.

El convenio original fue concebido para optimizar procesos administrativos y facilitar el pago de tributos municipales.

En esta instancia, la adenda incorporó un punto central: Hualfín quedó exento del pago de la comisión por los servicios que presta ARCAT, lo que refuerza el alcance del acompañamiento institucional sin sumar costos para el municipio.

Durante la firma, el director de ARCAT, Pedro Monferrán, remarcó el valor estratégico de estos acuerdos para mejorar la gestión tributaria en el interior provincial.

“Este convenio expresa una decisión política clara de acompañar a los municipios en la mejora de su gestión tributaria, eliminando costos y facilitando herramientas que permiten recaudar mejor, con más equidad y transparencia”.

Desde el municipio, el intendente Marcelo Villagrán señaló el alcance concreto del entendimiento para la administración local y la relación con los contribuyentes.

“Para Hualfín, este acuerdo representa una oportunidad de fortalecer nuestras finanzas locales y brindar un mejor servicio a los contribuyentes, sin trasladar costos adicionales al municipio ni a los vecinos”.

Articulación provincial

La adhesión de Hualfín se integra a una política sostenida de articulación entre ARCAT y distintos municipios catamarqueños para unificar sistemas de cobro, modernizar la gestión fiscal y facilitar el acceso a servicios tributarios. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario y fortalecer recursos que financian políticas públicas locales.

Municipios que ya articulan con ARCAT

Según se informó, ya trabajan de manera coordinada con ARCAT los municipios de Los Altos, Ancasti, Londres (Belén), El Rodeo, Las Juntas, Saujil, Paclín, Icaño, Tinogasta y Belén, consolidando un esquema de cooperación orientado a mejorar servicios y fortalecer finanzas locales.