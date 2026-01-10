Glencore y Rio Tinto abren conversaciones por una posible fusión con foco en cobre y litio

Según indicó el medio Panorama Minero, La megaminera Glencore confirmó que mantiene discusiones preliminares con Rio Tinto “acerca de una posible combinación de algunos o la totalidad de sus negocios, lo que podría incluir una fusión mediante intercambio de acciones entre Rio Tinto y Glencore. La expectativa actual de las partes es que cualquier operación de fusión se lleve a cabo mediante la adquisición de Glencore por parte de Rio Tinto a través de un esquema de arreglo sancionado por un tribunal”.

La compañía aclaró además el carácter incipiente del proceso: “No existe certeza de que se acuerden los términos de ninguna transacción u oferta, ni tampoco respecto de los términos o la estructura de dicha transacción u oferta, en caso de que se llegue a un acuerdo”.

El posible movimiento entre dos jugadores con presencia global reaviva la atención sobre Sudamérica y Australia, regiones donde ambas compañías comparten actividad. En el mapa sudamericano, el interés se vuelve doble por el peso del cobre en Argentina, Chile y Perú, y por el rol del litio en la región NOA.

El cobre como eje y un reposicionamiento en Argentina

En el análisis productivo, el artículo destaca que Glencore figura entre los principales productores mundiales de cobre, con una producción de 950.000 toneladas en 2024, originada en operaciones de Chile, Perú, Australia y la RDC (República Democrática del Congo). En ese último país, el cobalto aparece como subproducto relevante, ubicando a la empresa en el Top 3 mundial de ese metal.

En el caso de Rio Tinto, se señala una producción menor de cobre, con 624.000 toneladas en 2024, con operaciones en Chile, EE.UU., Mongolia y Australia.

El texto también subraya un dato clave para Catamarca: Glencore comunicó a inicios de diciembre el reinicio de las operaciones en Bajo la Alumbrera, y recuerda que el proyecto produjo cobre durante más de 20 años hasta 2018, cuando pasó a cuidado y mantenimiento.

Grandes operaciones y asociaciones en centros mineros clave

Ambas compañías aparecen vinculadas a algunos de los principales polos mineros del mundo. Para Glencore, se mencionan Collahuasi (Chile), en JV con Anglo Teck, y Antamina (Perú), en JV con BHP. Para Rio Tinto, se listan Escondida (Chile), en JV con BHP, además de Oyu Tolgoi (Mongolia) y Northparkes (Australia).

El litio y la apuesta reciente de Rio Tinto

El artículo sostiene que, tras la compra de Arcadium Lithium por unos US$6.700 millones, Rio Tinto pasó a ubicarse entre los grandes jugadores del mercado, sólo superado por Albemarle, Ganfeng, Tianqi y SQM.

La unidad de litio de Rio Tinto aparece con presencia en Catamarca, Jujuy y Salta, a través de proyectos en diferentes etapas: Fénix y Sal de Vida Hombre Muerto; Cauchari y Olaroz en el salar de Olaroz; y Rincón, en el salar homónimo.

Otros metales en juego y el tamaño de una eventual combinación

En hierro, el texto remarca que Rio Tinto es el segundo productor mundial con operaciones en Western Australia, sólo por detrás de Vale. También ubica a la compañía entre los principales referentes de aluminio y diamantes, dentro del Top 3 mundial, con operaciones en Australia y Canadá.

Para Glencore, se menciona una posición Top 5 en níquel con minas en Brasil, Canadá, Indonesia y Nueva Caledonia. En zinc, el artículo la presenta como líder global, con operaciones en Sudamérica, Australia y Kazajistán.

RIGI, cartera argentina y proyectos de gran escala

El texto señala que Glencore comunicó una reconversión interna con una unidad denominada Cobre Argentina, como señal del peso estratégico del metal rojo local. A ese esquema suma el reinicio de Bajo la Alumbrera y dos proyectos ubicados entre el Top 10 de mayores depósitos de cobre sin desarrollar: Agua Rica y Pachón.

Según lo informado, las solicitudes ante el RIGI para esos proyectos se presentaron en agosto por US$4.000 millones (Agua Rica) y US$9.500 millones (Pachón). En el detalle, Agua Rica —en Catamarca— tendría 23 años de vida útil y una producción promedio de 204.000 toneladas anuales, con la posibilidad de aprovechar infraestructura existente de Bajo la Alumbrera. Pachón, en el departamento Calingasta (San Juan), proyecta una vida útil de más de 40 años y una producción anual del orden de 185.000 toneladas.

Por el lado de Rio Tinto, el artículo indica que presentó sus proyectos de litio al RIGI: Rincón por US$2.800 millones ya fue aprobado y Sal de Vida por US$635 millones sigue bajo análisis. Además, aunque el litio es su foco principal en el país, participa en el cobre mediante su empresa tecnológica Nuton, con presencia en Los Azules (también en Calingasta) y un RIGI aprobado por US$2.700 millones.

Qué puede pasar ahora y la fecha límite

En el tramo final, el texto marca un dato de calendario: Rio Tinto tiene plazo hasta el 5 de febrero para formalizar una oferta o retirarse del proceso. Con esa ventana abierta, 2026 queda señalado como un año que podría albergar una de las mayores combinaciones corporativas del sector, con el cobre y el litio argentinos en un rol central.