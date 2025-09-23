Fray Mamerto Esquiú suma un corredor asfaltado para mejorar la circulación

El Gobierno de Catamarca dejó inaugurado el asfaltado de la calle Álvarez Condarco, vía que conecta la Ruta Provincial 41 con el Micro Estadio Evita, atravesando el Barrio Los Lapachos, en pleno centro urbano de Fray Mamerto Esquiú.

La obra, realizada por administración, surgió de la articulación entre el gobernador Raúl Jalil, el ministro de Hacienda y Obra Pública Juan Marchetti, el senador departamental Guillermo Ferreyra, la intendenta Alejandra Benavídez y la Dirección Provincial de Vialidad, conducida por Fernando Castillo.

Respuesta a un pedido vecinal

El asfaltado de esta arteria representa una mejora significativa para la movilidad, dado que la calle concentra un tránsito constante de vehículos particulares y colectivos que se dirigen al barrio y a los complejos deportivos de la zona.

Vecinos destacaron que se trata de una obra muy anhelada, ya que la vía se transformó en un corredor rápido que agiliza la circulación y facilita el acceso a espacios recreativos.

Trabajo conjunto

El proyecto fue posible gracias al trabajo coordinado entre Vialidad Provincial y la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, en una muestra de cooperación entre el gobierno provincial y la gestión local para dar respuesta a una necesidad concreta de la comunidad.