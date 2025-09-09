Vía Catamarca

Formación para productores en Laguna Blanca

Se abordaron buenas prácticas de esquila, acondicionamiento de fibra y mantenimiento de herramientas.

Sol Alvarez Natale

9 de septiembre de 2025,

Vicuñas en foco: productores de Laguna Blanca recibieron formación especializada

El Gobierno de Catamarca continúa impulsando el desarrollo de la producción de vicuña en el departamento Belén. Este domingo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto a un equipo de PROLANA, llevó adelante una jornada de capacitación en Laguna Blanca, enfocada en Buenas Prácticas de Esquila, acondicionamiento de fibra de camélidos y mantenimiento de herramientas.

La actividad contó con la presencia de productores de Laguna Blanca y de comunidades cercanas como La Angostura, Aguas Calientes y Corral Blanco. Durante la capacitación, técnicos del ministerio y de PROLANA brindaron asistencia técnica permanente, garantizando un espacio de aprendizaje adaptado a las necesidades de los participantes.

El encuentro, que también tuvo el respaldo de la Dirección de Desarrollo Andino, se destacó por su carácter práctico y el intercambio de saberes, consolidándose como una instancia fundamental para mejorar la calidad del trabajo de los productores y potenciar la cadena de valor de la fibra de vicuña.

