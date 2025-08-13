Fondos mineros impulsan la modernización vial en Belén

Belén inició esta semana las obras para asfaltar y mejorar su ingreso principal, en el marco del Plan de Asfaltado que el municipio desarrolla junto a Vialidad Provincial. El gobernador Raúl Jalil y el intendente Cristian Yapura supervisaron los primeros trabajos, que incluyen nivelación y compactación del Callejón 5, una arteria estratégica que conecta la entrada del departamento con su centro urbano.

La primera etapa abarcará aproximadamente 500 metros de pavimento, mientras que el proyecto total contempla 1.500 metros, con cordones cuneta completos y la ejecución de conexiones de agua y cloacas en sectores que lo requieran. Según las autoridades, esta intervención no solo optimizará la circulación vehicular sino que también mejorará la calidad de vida de los vecinos y visitantes.

En paralelo, la gestión provincial avanza en otras obras de envergadura financiadas con fondos provenientes de la minería, como el nuevo hospital de Belén y la Terminal de Ómnibus, próxima a inaugurarse. Durante la visita, Jalil y Yapura también dialogaron con los vecinos de Santa Rosa sobre el proyecto de defensas para el Río Belén, una medida clave para prevenir inundaciones y proteger la infraestructura local.

“Este es un paso importante para modernizar la ciudad y garantizar mejores servicios para todos los belichos”, señalaron las autoridades, que remarcaron el compromiso de continuar con un plan de desarrollo integral en el departamento.