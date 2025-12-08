Vía Catamarca

Fiesta de la Virgen del Valle de Catamarca: Todo preparado

Distintas medidas para apoyar a los peregrinos

Redacción Via Catamarca

8 de diciembre de 2025,

Todo está preparado para la Fiesta de la Virgen del Valle de Catamarca que tendrá hoy su tradicional procesión y durante toda la jornada la presencia de peregrinos que vienen de varios  puntos del país.Multitudes están llegando por las  rutas a Catamarca para participar hoy 8 de diciembre de los festejos  de esta tradicional fiesta católica. Para apoyar a los pregrinos desde el municipio de la ciudad capital dieron a conocer todos los puestos habilitados para atenderlos y son los siguientes:

 La Gruta

• Lunes: 8 a 16:30 hs 

Camping Municipal

• Lunes: 8 a 16:30 hs

Se pidió que “ante cualquier emergencia, no dudes en acercarte a cualquiera de los puestos o solicitar ayuda”.

También podés comunicarte con:

• Policía: 911

• Ambulancia – SAME Catamarca: 107

Por otra parte se distribuyó un plano indicando el recorrido de la procesión:

oficialmente se dieron a conocer los lugares donde está prohibido estacionarse: Prohibiciones
