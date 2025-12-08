Fiesta de la Virgen del Valle de Catamarca: Todo preparado

Todo está preparado para la Fiesta de la Virgen del Valle de Catamarca que tendrá hoy su tradicional procesión y durante toda la jornada la presencia de peregrinos que vienen de varios puntos del país.Multitudes están llegando por las rutas a Catamarca para participar hoy 8 de diciembre de los festejos de esta tradicional fiesta católica. Para apoyar a los pregrinos desde el municipio de la ciudad capital dieron a conocer todos los puestos habilitados para atenderlos y son los siguientes:
La Gruta
• Lunes: 8 a 16:30 hs
Camping Municipal
• Lunes: 8 a 16:30 hs
Se pidió que “ante cualquier emergencia, no dudes en acercarte a cualquiera de los puestos o solicitar ayuda”.
También podés comunicarte con:
• Policía: 911
• Ambulancia – SAME Catamarca: 107
Por otra parte se distribuyó un plano indicando el recorrido de la procesión: