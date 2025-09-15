Fiambalá ya produce litio y proyecta futuro hasta 2043

La empresa minera Zijin-Liex, de origen chino, pondrá en marcha este viernes la producción de Carbonato de Litio en su planta de Fiambalá, departamento Tinogasta. Se trata de un hecho histórico para la minería catamarqueña, ya que será el segundo proyecto litífero en entrar en producción en la provincia.

El acto oficial de puesta en marcha está previsto para las 16 horas de este viernes 12 de septiembre y contará con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el presidente de Zijin, Chen Jinghe; el CEO en Argentina, Gao Jianneng; además de funcionarios provinciales, municipales e invitados especiales.

En la ocasión, se realizará un repaso del proceso de construcción del proyecto, iniciado en el primer semestre de 2022, y las autoridades recorrerán la línea de producción.

La planta tendrá una capacidad de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado industrial, lo que representa un hito para el desarrollo provincial. El proyecto permitirá generar empleo, oportunidades para proveedores, regalías mineras, aportes para obras y nuevas exportaciones que fortalecerán la economía local.

El proyecto Tres Quebradas (3Q) está ubicado a 4.300 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera de los Andes, rodeado de los volcanes que conforman los Seismiles en el suroeste de Catamarca. Según las proyecciones de la compañía, tendrá una vida útil estimada hasta el año 2043, consolidando a la provincia como protagonista del futuro energético.