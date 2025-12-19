En Belén, los Centros de Control Minero Ambiental hicieron balance 2025 y trazaron metas para 2026

Con sede en Belén, se realizó un encuentro de los Centros de Control Minero Ambiental para evaluar el trabajo desplegado durante el año y avanzar en la planificación de tareas y objetivos para 2026. La reunión reunió a responsables e integrantes de los centros de los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Fiambalá, Andalgalá, Santa María y Belén, que fue anfitrión de la jornada.
El encuentro estuvo encabezado por la licenciada Roxana Morales, directora Provincial de Coordinación y Gabinete del Ministerio de Minería, y la licenciada Araceli Orellana, en una agenda orientada a fortalecer la articulación entre los distintos equipos territoriales.
Balance del año y planificación: una agenda con foco en el territorio
Durante la jornada se realizó un balance del trabajo desarrollado a lo largo del año, se compartieron experiencias territoriales y se avanzó en la planificación de tareas y objetivos para el próximo ciclo. La consigna fue consolidar un esquema de gestión ambiental más coordinado, con presencia territorial y seguimiento continuo.
Qué son los centros: espacios estratégicos para monitoreo y control
Los Centros de Control Minero Ambiental son espacios territoriales estratégicos que dependen del Ministerio de Minería y cuya función principal es monitorear, controlar y acompañar la actividad minera, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y promoviendo un desarrollo responsable.
Qué trabajo realizan: controles, relevamientos y reportes
Entre las acciones que llevan adelante se destacan:
- Control y seguimiento ambiental de proyectos mineros
- Relevamientos en territorio y monitoreos periódicos
- Articulación con organismos provinciales y comunidades locales
- Elaboración de informes técnicos y ambientales
Funciones centrales: ambiente, transparencia e información confiable
En el detalle de sus funciones principales, se remarcó:
- Velar por la protección del ambiente y los recursos naturales
- Fortalecer la transparencia y el control de la actividad minera
- Generar información confiable para la toma de decisiones
- Promover una minería responsable y sustentable en cada región