En Belén, los Centros de Control Minero Ambiental hicieron balance 2025 y trazaron metas para 2026

Con sede en Belén, se realizó un encuentro de los Centros de Control Minero Ambiental para evaluar el trabajo desplegado durante el año y avanzar en la planificación de tareas y objetivos para 2026. La reunión reunió a responsables e integrantes de los centros de los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Fiambalá, Andalgalá, Santa María y Belén, que fue anfitrión de la jornada.

El encuentro estuvo encabezado por la licenciada Roxana Morales, directora Provincial de Coordinación y Gabinete del Ministerio de Minería, y la licenciada Araceli Orellana, en una agenda orientada a fortalecer la articulación entre los distintos equipos territoriales.

Balance del año y planificación: una agenda con foco en el territorio

Durante la jornada se realizó un balance del trabajo desarrollado a lo largo del año, se compartieron experiencias territoriales y se avanzó en la planificación de tareas y objetivos para el próximo ciclo. La consigna fue consolidar un esquema de gestión ambiental más coordinado, con presencia territorial y seguimiento continuo.

Qué son los centros: espacios estratégicos para monitoreo y control

Los Centros de Control Minero Ambiental son espacios territoriales estratégicos que dependen del Ministerio de Minería y cuya función principal es monitorear, controlar y acompañar la actividad minera, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y promoviendo un desarrollo responsable.

Qué trabajo realizan: controles, relevamientos y reportes

Entre las acciones que llevan adelante se destacan:

Control y seguimiento ambiental de proyectos mineros

Relevamientos en territorio y monitoreos periódicos

Articulación con organismos provinciales y comunidades locales

Elaboración de informes técnicos y ambientales

Funciones centrales: ambiente, transparencia e información confiable

En el detalle de sus funciones principales, se remarcó:

Velar por la protección del ambiente y los recursos naturales

Fortalecer la transparencia y el control de la actividad minera

Generar información confiable para la toma de decisiones

Promover una minería responsable y sustentable en cada región

Al cierre, se destacó que estos encuentros refuerzan el trabajo conjunto y el compromiso con una gestión ambiental eficiente y cercana al territorio local.