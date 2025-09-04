Empresas mineras financiarán nuevas obras estratégicas en la Puna catamarqueña

Con el objetivo de potenciar el desarrollo de la Puna y acompañar el crecimiento de la minería, el gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a directivos de las compañías que operan en la región. Participaron Park Hyeon, presidente de POSCO Argentina; Juan Pablo Vargas de la Vega, CEO de Galan Lithium; y David Dickson y Bárbara Cozzi, CEO y Country Manager de Lake Resources.

Durante los encuentros se repasaron los avances de los proyectos en marcha, las inversiones previstas y el compromiso empresarial con la política minera provincial, además de la decisión de realizar aportes extras destinados a obras de infraestructura claves para la zona.

Entre las iniciativas acordadas se destacan la continuidad de la pavimentación de la Ruta Provincial N°43 hasta el límite con Salta —cuyos trabajos se reanudarán en octubre— y la construcción de un by pass que permitirá conectar directamente con el camino hacia el Salar del Hombre Muerto, evitando el ingreso de vehículos pesados a la zona urbana de la Villa de Antofagasta.

El gobernador Jalil subrayó que estos aportes fortalecen la integración territorial de la Puna y acompañan el desarrollo productivo con beneficios concretos para las comunidades.

Cabe recordar que días atrás Galan Lithium obtuvo la aprobación de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) para realizar una inversión de 217 millones de dólares en el proyecto Hombre Muerto West (HMW), una de las iniciativas estratégicas de litio en la región.