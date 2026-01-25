Empleo local y cadena de valor, en el centro de la agenda minera

El Gobierno provincial ratificó la continuidad de las políticas destinadas a fortalecer a los proveedores mineros locales, en una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto al vicegobernador Rubén Dusso.
El encuentro se realizó en el marco de la presentación formal de la nueva ministra de Minería, Teresita Regalado, y sumó a cámaras del sector y a la empresa minera estatal.
Proveedores locales y cámaras, con diálogo directo
La reunión también funcionó como espacio de presentación de los nuevos integrantes de las Cámaras de Proveedores Mineros de Tinogasta y Andalgalá, además de representantes de CASEMICA. Según lo informado, se compartieron diagnósticos, expectativas y líneas de acción vinculadas al desarrollo del sector.
Articulación con CAMYEN
Del encuentro participaron autoridades de CAMYEN, reforzando el esquema de articulación entre el Estado provincial, la empresa minera estatal y el entramado de empresas proveedoras que integran la cadena de valor minera.
Ejes ratificados: empleo local y participación provincial
Durante la reunión se reafirmó la continuidad de políticas orientadas a:
- fortalecer el desarrollo de proveedores catamarqueños,
- promover mayor contratación de mano de obra local,
- ampliar la participación de empresas de la provincia en los proyectos mineros en marcha,
- y sostener el objetivo de una minería responsable con mayor integración a la economía provincial.