El programa de juicio por jurados llegará a las aulas desde marzo

El programa que acerca el juicio por jurados a las aulas ya entró en fase de organización y tiene inicio previsto para marzo. En ese marco, se avanzó con el envío de la documentación requerida al Ministerio de Educación para su evaluación y aprobación, mientras se termina de ajustar la logística institucional para que la implementación sea ordenada y eficiente.

En paralelo, se trabaja en la coordinación de recursos humanos, equipos de trabajo, contenidos y el esquema de articulación interinstitucional. La iniciativa busca fortalecer la formación ciudadana, la conciencia cívica y el conocimiento del funcionamiento de la justicia dentro de la comunidad educativa. Tras el impacto positivo de 2024 y 2025, el Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia más cercana, transparente y accesible, promoviendo participación y aprendizaje cívico.