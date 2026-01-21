Vía Catamarca

El programa de juicio por jurados llegará a las aulas desde marzo

La propuesta busca fortalecer formación ciudadana, conciencia cívica y conocimiento del funcionamiento judicial.

Redacción Vía Catamarca

21 de enero de 2026,

Poder Judicial de Catamarca\u002E

El programa que acerca el juicio por jurados a las aulas ya entró en fase de organización y tiene inicio previsto para marzo. En ese marco, se avanzó con el envío de la documentación requerida al Ministerio de Educación para su evaluación y aprobación, mientras se termina de ajustar la logística institucional para que la implementación sea ordenada y eficiente.

En paralelo, se trabaja en la coordinación de recursos humanos, equipos de trabajo, contenidos y el esquema de articulación interinstitucional. La iniciativa busca fortalecer la formación ciudadana, la conciencia cívica y el conocimiento del funcionamiento de la justicia dentro de la comunidad educativa. Tras el impacto positivo de 2024 y 2025, el Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia más cercana, transparente y accesible, promoviendo participación y aprendizaje cívico.

