Vía Catamarca

El Peñón hizo historia: entregaron 20 casas a familias de la Puna

Con equipamiento sustentable y un diseño integral, se inauguró el primer barrio construido en la localidad.

Redacción Vía Catamarca

30 de septiembre de 2025,

Veinte familias recibieron su hogar en Antofagasta de la Sierra. Además, se firmó el inicio de obra del sistema de cloacas para la localidad.

En la localidad de El Peñón, Antofagasta de la Sierra, un hecho histórico marcó un antes y un después para la comunidad: 20 familias recibieron las llaves de sus viviendas y con ellas la oportunidad de construir una vida con mayor dignidad y esperanza.

El acto de entrega estuvo encabezado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; y el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, junto a otras autoridades provinciales y municipales.

Se trata de la primera vez que se construye un barrio en El Peñón, lo que representa un hito para la localidad y reafirma que el Plan Integral de Vivienda llega a cada rincón de la provincia.

Las viviendas marcan un hito en la región.
El intendente Cusipuma lo expresó con emoción: “Es la primera vez en la historia que en El Peñón se entrega un barrio. Esto solo es posible gracias a un Gobierno presente, que mira el interior y trabaja en equipo”.

Las viviendas entregadas fueron diseñadas con una mirada sustentable y equipada para las necesidades actuales y futuras de las familias. Cada unidad cuenta con dos dormitorios, living comedor, cocina y baño, además de materiales sustentables, termotanques solares y cocinas equipadas.

Durante la jornada también se rubricó un convenio para el inicio de obra del Sistema de Desagües Cloacales para El Peñón, que beneficiará a más de 600 habitantes.

El proyecto contempla la ejecución de un colector cloacal con 16.000 metros de cañería de PVC de distintos diámetros (DN 250, 200 y 160 mm) y la construcción de 145 bocas de registro, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y la infraestructura sanitaria en la zona.

