El Peñón hizo historia: entregaron 20 casas a familias de la Puna

En la localidad de El Peñón, Antofagasta de la Sierra, un hecho histórico marcó un antes y un después para la comunidad: 20 familias recibieron las llaves de sus viviendas y con ellas la oportunidad de construir una vida con mayor dignidad y esperanza.

El acto de entrega estuvo encabezado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; y el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, junto a otras autoridades provinciales y municipales.

Se trata de la primera vez que se construye un barrio en El Peñón, lo que representa un hito para la localidad y reafirma que el Plan Integral de Vivienda llega a cada rincón de la provincia.

Las viviendas marcan un hito en la región.

El intendente Cusipuma lo expresó con emoción: “Es la primera vez en la historia que en El Peñón se entrega un barrio. Esto solo es posible gracias a un Gobierno presente, que mira el interior y trabaja en equipo”.

Las viviendas entregadas fueron diseñadas con una mirada sustentable y equipada para las necesidades actuales y futuras de las familias. Cada unidad cuenta con dos dormitorios, living comedor, cocina y baño, además de materiales sustentables, termotanques solares y cocinas equipadas.

Durante la jornada también se rubricó un convenio para el inicio de obra del Sistema de Desagües Cloacales para El Peñón, que beneficiará a más de 600 habitantes.

El proyecto contempla la ejecución de un colector cloacal con 16.000 metros de cañería de PVC de distintos diámetros (DN 250, 200 y 160 mm) y la construcción de 145 bocas de registro, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y la infraestructura sanitaria en la zona.