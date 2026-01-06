Vía Catamarca

El Anexo que acompaña el DNU sobre YMAD

El documento fija el cese de participación nacional y plantea una reorganización con mayoría provincial, nuevas reglas de gobierno y compromisos para evitar que el Tesoro asuma obligaciones futuras.

Redacción Vía Catamarca

6 de enero de 2026,

El Anexo que acompaña el DNU sobre YMAD
Anexo pag 1

Con la rúbrica del secretario de Coordinación y Minería del Ministerio de Economía, Daniel Cristian González Casartelli, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, ingeniero Sergio José Pagani, el Anexo del DNU 2/2026 incorpora el “Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro”, según se definió el 15 de diciembre de 2025 en San Fernando del Valle de Catamarca.

El texto redefine el esquema institucional de YMAD, formaliza el cese de la participación nacional en su gestión y fija reglas de funcionamiento interno, con un eje fuerte en la responsabilidad e indemnidad ante eventuales reclamos, incluidos los de carácter ambiental.

Anexo pag 1
Anexo pag 1
Anexo pag 2
Anexo pag 2
Anexo pag 3
Anexo pag 3
Anexo pag 4
Anexo pag 4
Anexo pag 5
Anexo pag 5
Anexo pag 6
Anexo pag 6
Anexo pag 7
Anexo pag 7
Anexo pag 8
Anexo pag 8
Anexo pag 9
Anexo pag 9
Anexo pag 10
Anexo pag 10
Anexo pag 11
Anexo pag 11
Anexo pag 12
Anexo pag 12

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS