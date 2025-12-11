DiPGAM realizó una supervisión ambiental integral en Sal de Vida

Técnicos de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DiPGAM) realizaron una inspección integral a las instalaciones del Proyecto Sal de Vida, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, departamento Antofagasta de la Sierra, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los Programas de Control Ambiental y las condiciones operativas del emprendimiento.

Durante la visita, personal del Departamento de Evaluación de Programas Especiales y del Departamento de Cierre de Minas recorrió distintos sectores críticos del proyecto. Se supervisaron pozos de agua fresca, estaciones meteorológicas y pozos de salmuera, además de las áreas denominadas Tango 01 y Tango 02, donde se localizaron los depósitos transitorios de residuos, plantas de tratamiento de efluentes, sector de planta DEL, sector generador, área de UTE y espacio destinado a residuos patógenos.

La inspección incluyó la verificación de los Programas de Control Ambiental correspondientes a los componentes agua, meteorológico, efluentes domésticos y residuos, encuadrados en los expedientes EX-2022-01363572-CAT-DPGAM#MM, EX-2022-01362370-CAT-DPGAM#MM, EX-2022-01361922-CAT-DPGAM#MM y EX-2022-01362848-CAT-DPGAM#MM. También se revisaron los avances y lineamientos del “Plan de Cierre de Mina” (EX-2022-01538327-CAT-DPGAM#MM), en el marco de las exigencias normativas y de las políticas de control ambiental minero que impulsa la provincia.