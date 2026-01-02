Deporte en el interior: nueva cancha de pádel profesional en Las Juntas

Las Juntas sumó un nuevo espacio pensado para el deporte y la vida comunitaria: quedó inaugurada una cancha profesional de pádel en el predio de la Casa de la Cultura, una obra que se enmarca en el Plan de Infraestructura Deportiva que la provincia viene impulsando para fortalecer clubes, espacios públicos y propuestas recreativas en el interior.

La jornada tuvo un condimento especial con la presencia de Agustín Tapia, figura internacional del pádel, en una inauguración que buscó poner el foco no solo en el estreno de la cancha sino también en el valor social de estas inversiones: el deporte como motor de hábitos saludables, encuentro y oportunidades para niños, jóvenes y familias.

El nuevo recinto cuenta con medidas profesionales, césped sintético e iluminación LED, y se incorpora a un espacio que ya funciona como punto de referencia cultural y social para la comunidad. La iniciativa apunta a consolidar infraestructura que acompañe el crecimiento de las localidades, con propuestas que promuevan inclusión y mejor calidad de vida.