Control al proyecto Fénix: exigen más empleo y proveedores locales

Tendencias
A los 70 años, Silvia Pérez cautivó miradas con un corpiño de encaje ultra escotado y cosechó suspiros
hace 19 minutos
El 2 de septiembre, personal de la Dirección Provincial de Promoción y Responsabilidad Social Minera inició una auditoría en la empresa Minera del Altiplano, concesionaria del proyecto de litio Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto (Antofagasta de la Sierra).
La Dirección, en su rol de autoridad de aplicación, reafirmó que estas tareas de control apuntan a fomentar el desarrollo de proveedores mineros, la generación de empleo local y la participación activa de la comunidad en la actividad minera, en línea con la política provincial de fortalecer los beneficios directos de la minería en el territorio.