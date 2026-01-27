Vía Catamarca

Continuan obras en La Ruta 43 y en El Rodeo

Lo señaló el gobierno de la provincia

Redacción Via Catamarca

27 de enero de 2026,

Continuan obras en La Ruta 43 y en El Rodeo
La obra ya alcanza un 15% de avance y permitirá mejorar la conectividad

El gobierno de la provincia de Catamarca informó que continúan los trabajos en la Ruta Provincial N°43 en el tramo Antofagasta de la Sierra con el límite con Salta.

Se informó que “la obra ya alcanza un 15% de avance y permitirá mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo y turístico de la región”.

Por otra parte, el gobierno informó que “inauguramos obras en la cancha de fútbol del Polideportivo Municipal de El Rodeo”.

Destacaron que “los trabajos incluyeron el cierre perimetral, sistema de riego por aspersión y nuevos vestuarios con Salón de Usos Múltiples, fortaleciendo un espacio clave para el deporte y la vida comunitaria”.

