Colonia del Valle suma nuevo asfalto y mejora su conectividad

En el marco del Plan de Asfaltado que impulsa el Gobierno de la Provincia junto a distintos municipios, comenzaron los trabajos de pavimentación sobre la Calle Uno, en Colonia del Valle, departamento Capayán.

La obra inició con tareas de nivelación y compactación, para luego avanzar con la colocación de más de 4.000 metros de nuevo asfalto. Este progreso, largamente esperado por la comunidad, significará una mejora en la circulación y en la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la zona.

El avance es posible gracias a la articulación entre la Municipalidad de Huillapima y el Gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad. Desde la comuna, se expresó el agradecimiento al gobernador Raúl Jalil por acompañar con obras concretas el crecimiento de Colonia del Valle, y a cada trabajador municipal que participa en la ejecución.

El Plan de Asfaltado provincial ya está en marcha en Andalgalá, Tapso, Los Altos, Tinogasta, Capital, Valle Viejo, Santa María y San José, entre otras localidades. Esta política pública busca mejorar la infraestructura vial en toda Catamarca, con impacto directo en el desarrollo urbano, el tránsito y la conectividad.