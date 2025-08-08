Vía Catamarca

Colonia del Valle suma nuevo asfalto y mejora su conectividad

Raúl Jalil destacó el impacto de las obras en la calidad de vida de los vecinos.

Redacción Vía Catamarca

8 de agosto de 2025,

Colonia del Valle suma nuevo asfalto y mejora su conectividad
El Gobierno provincial y la Municipalidad de Huillapima comenzaron la pavimentación de la Calle Uno en el marco del Plan de Asfaltado.

En el marco del Plan de Asfaltado que impulsa el Gobierno de la Provincia junto a distintos municipios, comenzaron los trabajos de pavimentación sobre la Calle Uno, en Colonia del Valle, departamento Capayán.

La obra inició con tareas de nivelación y compactación, para luego avanzar con la colocación de más de 4.000 metros de nuevo asfalto. Este progreso, largamente esperado por la comunidad, significará una mejora en la circulación y en la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la zona.

El avance es posible gracias a la articulación entre la Municipalidad de Huillapima y el Gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad. Desde la comuna, se expresó el agradecimiento al gobernador Raúl Jalil por acompañar con obras concretas el crecimiento de Colonia del Valle, y a cada trabajador municipal que participa en la ejecución.

El Plan de Asfaltado provincial ya está en marcha en Andalgalá, Tapso, Los Altos, Tinogasta, Capital, Valle Viejo, Santa María y San José, entre otras localidades. Esta política pública busca mejorar la infraestructura vial en toda Catamarca, con impacto directo en el desarrollo urbano, el tránsito y la conectividad.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS