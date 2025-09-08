Vía Catamarca

Charla abierta en Pomán sobre el proyecto minero Quijo Huasi

El encuentro informativo se realizará el 12 de septiembre en el Salón Municipal de Mutquín.

Redacción Vía Catamarca

8 de septiembre de 2025,

Charla abierta en Pomán sobre el proyecto minero Quijo Huasi
KRILO S.A. y el operador José Luis Calvo darán precisiones sobre la etapa de exploración.

El próximo viernes 12 de septiembre, la localidad de Mutquín (departamento Pomán) será sede de una charla técnica informativa sobre el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto Mina Quijo Huasi – Etapa de exploración, concesionado por KRILO S.A. y operado por José Luis Calvo.

La reunión se desarrollará desde las 18 horas en el Salón Municipal de Mutquín, con acceso libre para toda la comunidad y sin necesidad de inscripción previa.

Quienes deseen consultar el IIA podrán hacerlo en dos formatos:

  • En papel: en el Ministerio de Minería (DIPGAM), sito en Sarmiento 981, SFVC, de 8 a 12 h.
  • En digital: a través del portal oficial del Gobierno de Catamarca, en el espacio de “Participación temprana”.

La participación ciudadana es clave para garantizar una minería responsable, transparente y cercana a la comunidad, subrayaron desde el área de Minería provincial.

Sobre el proyecto

La Mina Quijo Huasi es un emprendimiento ubicado en la zona de Mutquín, Pomán, actualmente en etapa de exploración. El concesionario es KRILO S.A. y el operador, José Luis Calvo.

Como parte de la política de información pública, se vienen realizando encuentros comunitarios en el Salón Municipal de Mutquín para compartir avances del proyecto y despejar inquietudes de la población local.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS