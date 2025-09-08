Charla abierta en Pomán sobre el proyecto minero Quijo Huasi

El próximo viernes 12 de septiembre, la localidad de Mutquín (departamento Pomán) será sede de una charla técnica informativa sobre el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto Mina Quijo Huasi – Etapa de exploración, concesionado por KRILO S.A. y operado por José Luis Calvo.

La reunión se desarrollará desde las 18 horas en el Salón Municipal de Mutquín, con acceso libre para toda la comunidad y sin necesidad de inscripción previa.

Quienes deseen consultar el IIA podrán hacerlo en dos formatos:

En papel : en el Ministerio de Minería (DIPGAM), sito en Sarmiento 981, SFVC, de 8 a 12 h.

En digital: a través del portal oficial del Gobierno de Catamarca, en el espacio de “Participación temprana”.

La participación ciudadana es clave para garantizar una minería responsable, transparente y cercana a la comunidad, subrayaron desde el área de Minería provincial.

Sobre el proyecto

La Mina Quijo Huasi es un emprendimiento ubicado en la zona de Mutquín, Pomán, actualmente en etapa de exploración. El concesionario es KRILO S.A. y el operador, José Luis Calvo.

Como parte de la política de información pública, se vienen realizando encuentros comunitarios en el Salón Municipal de Mutquín para compartir avances del proyecto y despejar inquietudes de la población local.