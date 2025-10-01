Catamarca y Francia certificaron a jóvenes en áreas técnicas clave

El Gobierno de Catamarca y el Gobierno de Francia consolidan su vínculo bilateral mediante el trabajo conjunto entre el Campus Profesional Franco-Argentino y el Campus de Entrenamiento Laboral de Catamarca, articulado por el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos. Esta alianza busca preparar capital humano en áreas claves para el desarrollo productivo de la provincia.

En este marco, el pasado 29 de septiembre, un grupo de 26 participantes recibió certificados tras finalizar los cursos de Automatización con Programación PLC (niveles I y II) y Diseño y Armado de Tableros Eléctricos Industriales, dictados en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), en Buenos Aires.

El acto de entrega contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el ministro de Minería, Marcelo Murúa; el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal; Christelle Sauder, responsable del Campus Profesional Franco-Argentino; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.

El representante diplomático valoró el alcance de la iniciativa y expresó: “Estamos muy felices de certificar a una primera camada de jóvenes que se capacitó en electricidad, un sector que necesita mucha juventud y que está en pleno desarrollo”.

Una herramienta estratégica de inserción laboral

Nadal también reafirmó el compromiso de Francia con Catamarca en la construcción de una alianza educativa y productiva, que convierte al Campus en un instrumento clave para la formación técnica y la inserción laboral de jóvenes catamarqueños.

El programa busca acercar la educación a las necesidades del sector productivo, reduciendo la brecha entre la capacitación académica y la demanda de perfiles técnicos en industrias estratégicas.