Catamarca vivió una fiesta de la niñez con “Un Mundo de Colores”

Una jornada multitudinaria en el Parque Adán Quiroga de San Fernando del Valle de Catamarca, reunió a más de 10.000 niños y niñas, que disfrutaron de juegos, espectáculos y actividades recreativas, en el marco del festival “Un Mundo de Colores”.

Una fiesta para la familia

El encuentro convocó a familias de distintos barrios de la ciudad y del interior provincial en un espacio de convivencia y disfrute comunitario. Durante toda la jornada se desarrollaron espectáculos, propuestas culturales, juegos y actividades recreativas gratuitas, pensadas para celebrar la infancia y promover valores de integración.

“Más de 10.000 niños colmaron el Parque Adán Quiroga en una jornada inolvidable de juegos, espectáculos y diversión. Con Un Mundo de Colores celebramos la infancia con alegría y junto a las familias que compartieron este espacio de encuentro y disfrute comunitario. Estamos construyendo momentos que fortalecen la unión y el futuro de nuestra gente”, expresó el gobernador Raúl Jalil en sus redes.

El evento se enmarca en la política provincial de promover actividades de esparcimiento y recreación que fortalezcan los lazos comunitarios, priorizando la niñez como eje central del desarrollo social y cultural de Catamarca.