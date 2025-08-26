Catamarca lanzó 105 vacantes laborales a través del Portal de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca informó que se encuentran disponibles 105 nuevas vacantes laborales en el Portal de Trabajo del Campus de Entrenamiento Laboral, la plataforma provincial diseñada para vincular a trabajadores con empresas y ampliar las oportunidades de empleo.

Una herramienta para la inserción laboral

El Campus de Entrenamiento Laboral se consolidó como un espacio clave del Gobierno provincial que no solo difunde ofertas laborales, sino que también brinda capacitación, orientación y acompañamiento profesional, fortaleciendo los perfiles de los postulantes y facilitando su inserción en el mercado laboral.

Diversidad de puestos disponibles

Las nuevas vacantes corresponden a áreas como atención al público, obras civiles, minería, comercio y administración, lo que representa oportunidades tanto para quienes buscan su primer empleo como para trabajadores con trayectoria que deseen continuar desarrollándose.

Inscripción y requisitos

Los interesados pueden postularse ingresando a campusdeentrenamientolaboral.catamarca.gob.ar, donde se encuentran detallados los requisitos de cada puesto y el formulario de inscripción.



