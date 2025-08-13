Catamarca fortalece la formación laboral en el sector gastronómico

El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca puso en marcha dos nuevas propuestas formativas en el rubro gastronómico, que se dictan en la sede del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de la República Argentina.

Convenio para fortalecer la formación laboral

La ministra Verónica Soria y el secretario general del gremio, Fabián Guerrero, firmaron un convenio de colaboración institucional que formaliza la adhesión del sindicato al Campus de Entrenamiento Laboral.

Este acuerdo busca generar más y mejores oportunidades de empleo, vinculando la oferta y la demanda laboral mediante capacitaciones alineadas a las necesidades reales de los sectores productivos. El objetivo es fortalecer competencias y habilidades que faciliten la inserción laboral, ya sea en empresas, instituciones o emprendimientos propios, impulsando el desarrollo económico local y regional.

Cursos básicos y avanzados

En el mismo acto, se rubricó un convenio específico para el dictado del curso Ayudante Pastelero Nivel 1, destinado a 20 participantes. La capacitación comienza hoy y se desarrollará en cuatro jornadas intensivas con un enfoque totalmente práctico.

Además, cinco emprendedores catamarqueños participan de una capacitación de pastelería avanzada, que inició en la tarde de ayer y también se dicta en formato intensivo.

Identidad territorial en la gastronomía

Durante el encuentro, se analizó la posibilidad de desarrollar capacitaciones a medida que integren productos locales, como los vinculados a la Ruta del Telar, combinando saberes gastronómicos y productivos con identidad territorial.

Política de capacitación permanente

Estas acciones forman parte de la política de formación continua que impulsa el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos para promover la inserción y el desarrollo de trabajadores y emprendedores en distintos sectores productivos de la provincia.