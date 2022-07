El Gobernador Raúl Jalil y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, firmaron un convenio bilateral para la implementación de la ampliación del tiempo escolar en las Escuelas Primarias de la Provincia, en el marco de la Resolución del Consejo Federal de Educación N°426/ 21.

Además, participaron del acto de los ministros de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el vicegobernador Rubén Dusso; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero; la ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión; el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Roberto Brunello; funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación, intendentes de la provincia, legisladores provinciales, entre otras autoridades.

Esta propuesta responde al propósito de contar con mayor tiempo en la escuela para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan garantizar la mejora de la calidad educativa, en este caso de la Educación Primaria.

A través de este convenio, el Ministerio de Educación contribuirá con el 100% del financiamiento en la diferencia de los salarios brutos de docentes y equipos directivos que le demande a la jurisdicción la implementación de la extensión horaria, durante un período de cinco (5) años a partir de la firma del presente.

El gobernador Raúl Jalil mostró su agradecimiento por el aporte en materia educativa del Gobierno nacional. “La educación es fundamental. La ministra de Educación me dijo que vamos a llegar al 60% de los colegios con jornada extendida y eso en parte es gracias al aporte económico de Nación para mejorar la educación”, inició.

Por otro lado, destacó el impacto del turismo en esta época invernal en la Provincia y los dividendos que deja para la provincia, al igual que la minería. “Con la Fiesta del Poncho y el movimiento turístico que genera esta gran fiesta de los catamarqueños esperamos un ingreso fuerte desde lo económico. El turismo, al igual que la minería que tiene cerca de 4 mil millones de dólares de inversión en nuestra provincia, son los ejes que permitirán el desarrollo pleno de Catamarca”, explicó.

Por su parte, Perczyk resaltó la firma de este convenio estratégico de extender la jornada escolar que posibilitará “que los chicos tengan más horas de clases. La educación requiere una inversión permanente y un trabajo continuo durante muchos años”, aseguró.

Asimismo, lamentó la falta de inversión en educación durante el gobierno del ex presidente Macri. “Los que trabajamos en educación vivimos 4 años muy difíciles, de un ajuste muy grande en el financiamiento de la educación. No había becas para que los estudiantes sigan enfermería, no había edificios, no había mochilas”, puntualizó.

En esta línea, consideró necesario que los alumnos aprendan más contenidos de las materias Lengua y Matemática. “Para eso tiene que haber un aporte decisivo de Nación y Provincia para que haya más horas de clases y más de estas dos materias. No es mágico, no es que mañana nos vaya a ir mejor, hay que trabajar mucho para ver mejores resultados”, resumió.

Para finalizar, afirmó que es necesario invertir el 0,2% de los gastos corrientes del Estado Nacional en las escuelas técnicas, mochilas, libros, becas y construcción de jardines.

“Hay que hacer mucho para mejorar y estamos dispuestos. Necesitamos que los chicos estudien las carreras que necesitamos en Argentina como enfermería, que tanto vimos que necesitamos durante la pandemia”, finalizó.

Criterios de implementación