Catamarca entregó 105 escrituras a familias de Capital y del interior

El Gobierno de Catamarca concretó la entrega de 105 escrituras a familias de barrios de San Fernando del Valle de Catamarca y de localidades del interior provincial, en el marco de políticas de regularización dominial orientadas a asegurar títulos de propiedad y formalizar situaciones habitacionales.

El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil y el Director Ejecutivo de ARCAT, Pedro Monferrán. Participó también la Escribana General de Gobierno María Belén Saadi Brizuela.

Barrios y localidades alcanzadas

Las escrituras se entregaron a vecinos de los barrios 120 Viviendas Norte, Santa Marta y Calera del Sauce. Además, hubo beneficiarios que accedieron al título mediante la Ley Pierri, provenientes de Valle Viejo, Paclín, Santa Rosa, Ancasti y El Alto.

Qué se dijo sobre el impacto del título de propiedad

Durante el acto, Jalil remarcó el alcance jurídico y social del instrumento: “La escritura tiene un valor muy importante porque permite tener una propiedad sin conflictos y con plena seguridad jurídica”, expresó.

Monferrán destacó el alcance territorial del esquema de trabajo y precisó: “Ya llevamos alrededor de 1.600 escrituras entregadas, lo que representa un avance muy importante en el ordenamiento del tráfico inmobiliario provincial” y agregó que “pensar la vivienda como política de Estado fortalece el tejido social y genera tranquilidad para las próximas generaciones”.

Por su parte, Saadi Brizuela subrayó el rol de las familias en el proceso: “Esto es posible gracias a la paciencia y al trabajo de cada familia, que aportó la documentación necesaria para cumplir el sueño de tener el título de propiedad. No es un simple trámite: es la garantía de poder defender su vivienda y de dejar la situación regularizada para sus hijos”, señaló.