Catamarca en la “Mesa del Cobre”

El gobernador Raúl Jalil dijo: “Hay que trabajar en el desarrollo de proveedores y de todos los sectores. La minería es cada vez una familia más grande. Es bueno que definamos lo que se está discutiendo en la Nación”.

Las apreciaciones las realizó en San Juan en oportunidad de oficializarse la “Mesa del Cobre”, un “espacio de trabajo conjunto entre las provincias de San Juan, Salta, Catamarca y la recientemente incorporada Mendoza”. Se indicó que el documento fue firmado por los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz, el anfitrión Marcelo Orrego y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, como observador del convenio de política minera nacional.

Cabe señalar que entre otros puntos el acuerdo firmado señala que “el contexto internacional de precios favorables y proyección de aumento de demanda del mineral, y la disponibilidad de proyectos avanzados en nuestro territorio en comparación con la situación de los yacimientos en el mundo, nos abre una oportunidad para que nuestro país de constituya como un productor mundial de Cobre”.

Catamarca presente en la Mesa del Cobre. Foto: FB Rúl Jalil

Documento oficial de constitución de la Mesa del Cobre

” Los gobernadores nucleados en la mesa del cobre manifestamos la voluntad de trabajar de manera mancomunada para la armonización de condiciones que propicien e impulsen el desarrollo de la minería de cobre en nuestras provincias. El contexto internacional de precios favorables y proyección de aumento de demanda del mineral, y la disponibilidad de proyectos avanzados en nuestro territorio en comparación con la situación de los yacimientos en el mundo, nos abre una oportunidad para que nuestro país de constituya como un productor mundial de Cobre. Los gobiernos provinciales venimos haciendo los esfuerzos políticos necesarios con marcos regulatorios y fiscales para garantizar el desarrollo de la actividad. Con los proyectos de cobre en estadios avanzados radicados en nuestro país, nos impulsa a coordinar estrategias para su pronta construcción. Con las garantías ambientales adecuadas, una mirada de desarrollo social inclusivo, con respeto a las comunidades, integración de proveedores nacionales y la mirada puesta en maximizar la creación de empleo local en nuestras provincias; seguiremos trabajando en brindar las condiciones adecuadas para la inversión en estos proyectos. Sumado a esto hoy se debate en el congreso las garantías fiscales adicionales a la ley de Inversiones mineras que siempre solicitaron. Por ello estamos convencidos de que el momento para que se concreten estas inversiones reales en cada una de nuestras provincias, es ahora. Manifestamos fervientemente la defensa y soberanía de nuestros recursos naturales, y desterramos las ideas de solo reflejar en títulos y acciones públicas inversiones y valores que no llegan en beneficios a nuestro pueblo. No podemos seguir esperando que proyectos, algunos con más de 50 años, queden bajo tierra. Nuestras provincias necesitan avanzar en la construcción de estos proyectos de manera inmediata porque eso significa empleo, desarrollo, divisas y crecimiento.El momento es ahora, esperamos el compromiso y el esfuerzo de quienes hoy son los titulares de proyectos con mayor grado de avance hacia su construcción. El sector minero es estratégico para el desarrollo de nuestras provincias y el bienestar de nuestros pueblos, no se puede seguir esperando”.