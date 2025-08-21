Catamarca concreta la primera inscripción de un Derecho Real de Superficie

La Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT), a través de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, concretó la primera inscripción de un Derecho Real de Superficie en la historia registral de la provincia, un paso inédito que tuvo como impulsor a la Municipalidad de Tinogasta.

El trámite se enmarca en la aplicación de una reglamentación específica y en la creación de un nuevo formato de matrícula registral (submatrícula), diseñado para dar lugar a esta figura prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 2114 a 2128).

La Municipalidad de Tinogasta constituyó este derecho a favor de una empresa privada, con el objetivo de habilitar la construcción de una estación de servicio en terrenos municipales.

Para viabilizar la inscripción fue clave la intervención de ARCAT, que a través de Catastro generó una nomenclatura catastral especial que garantiza la correcta identificación física de la parcela afectada.

El director ejecutivo de ARCAT, Pedro Monferrán, destacó el valor de este avance institucional: “En los tiempos de hoy, tenemos que utilizar todas las herramientas jurídicas de índole territorial que estén a nuestro alcance y las instituciones tenemos que brindar los accesos y proponer soluciones. El derecho real de superficie es sin lugar a dudas una herramienta estratégica para desarrollo territorial y económico de la provincia”.

Este mecanismo permite que el municipio mantenga la titularidad del suelo, mientras la empresa obtiene un derecho real autónomo sobre las construcciones, con posibilidad de explotación y disposición durante el plazo fijado. Al finalizar ese lapso, las obras retornan automáticamente al patrimonio municipal, con seguridad jurídica plena.

La figura ofrece beneficios clave:

Plazos extensos : hasta 70 años para construcciones y 50 para forestaciones y plantaciones.

Facilidad de transmisión y financiamiento : al ser un derecho autónomo, puede transferirse o usarse como garantía para acceder al crédito.

Seguridad para el titular del suelo: vencido el plazo, recupera el dominio del terreno y de lo edificado.

De este modo, se abre un camino a la inversión privada y al desarrollo local, sin que los municipios deban desprenderse de la propiedad del suelo.