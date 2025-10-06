Catamarca busca consolidarse como nodo estratégico en el Corredor Bioceánico

El gobernador Raúl Jalil recibió este lunes a los referentes de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll (presidente) y Alejandro Segli (vicepresidente), quienes compartieron un balance del reciente viaje de empresarios provinciales a Chile.

Durante la reunión destacaron los avances en la integración comercial y productiva a través del Paso Internacional de San Francisco, cuya habilitación permanente representa una oportunidad estratégica para el comercio, el turismo y el intercambio cultural con la Región de Atacama.

El presidente de la Federación Económica, Marcelo Coll, resaltó el impacto positivo de los acuerdos alcanzados: “Mantuvimos reuniones con el sector privado y el gobierno de Atacama. Ahora la idea es que ellos vengan a Catamarca para reforzar el comercio entre Atacama y nuestra provincia”.

Sobre el Paso de San Francisco, subrayó:“Es un avance fundamental, porque nos permite trabajar de aquí en adelante con un Paso abierto todos los días”.

En ese sentido, consideró que la provincia tiene la oportunidad de posicionarse en el nuevo esquema regional: “La idea es que Catamarca sea el nodo logístico del intercambio comercial y productivo”.

Catamarca en el Corredor Bioceánico

Desde la Federación Económica remarcaron el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para consolidar a Catamarca como un actor clave en el comercio internacional y afianzar su rol dentro del proyecto del Corredor Bioceánico, que conecta el centro y norte argentino con los puertos chilenos.

Expo Catamarca 2025: un puente con la Región Atacalar

Durante el encuentro también se confirmó la realización de la Expo Catamarca 2025, que tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre en el Predio Ferial Catamarca.

El evento reunirá a empresarios chilenos y representantes de la Región Atacalar ampliada —que incluye a Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— con un perfil claramente regional y exportador.

El objetivo será convertir a Catamarca en un punto de encuentro estratégico para los intercambios comerciales y productivos entre Argentina y Chile, reforzando así su papel como plataforma de integración regional.