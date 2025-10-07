Catamarca brilló en los Juegos Evita: 34 medallas en una participación histórica

La delegación de Catamarca cerró este sábado una actuación inédita en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, que se desarrollaron en Mar del Plata y reunieron a miles de jóvenes de todo el país. Con un total de 34 medallas entre deportes convencionales y adaptados, la provincia se posicionó como una de las protagonistas de la competencia.

Durante seis jornadas, los y las atletas catamarqueños mostraron talento, esfuerzo y un fuerte espíritu de equipo, convirtiendo la experiencia en un hito para el deporte provincial.

Deportes convencionales

Catamarca alcanzó cuatro medallas de oro en disciplinas de alto rendimiento:

Thomas Breppe en Ciclismo (500 mts).

Tiziano Calderón en Atletismo (80 mts llanos).

El equipo masculino de Gimnasia Artística (Ramiro Efraín Vega Rabinovich, Baltazar Alessandro y Lucas Mancilla), campeones nacionales.

Valentina Corpacci en BMX Freestyle.

A estas preseas se sumaron cinco de plata y tres de bronce, destacando la participación de Julia Reyna Furque (Judo), Sofía Chayle (Triatlón), Fernanda Varas y Tadeo Joaquín Robledo (Tiro con Arco Mixto), Javier Correa (Marcha 2000 mts) y Giovanni García (E-Sports).

En boxeo, tiro con arco y atletismo también se lograron preseas de bronce, mientras que en skate los jóvenes Lionel Mamani y Sofía Campos, de Santa María, obtuvieron destacadas posiciones en la tabla nacional.

Deporte adaptado: el gran motor de Catamarca

El mayor caudal de triunfos llegó de la mano del deporte adaptado, con 14 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce.

Entre los más destacados figuran Milagros Nieva y Julián Nieva en natación adaptada; Celeste Mansilla, con preseas en salto, carreras y bala; Magalí Contreras y Gerónimo Tarifa, ambos con cuatro medallas de oro; y Valentín Ybañez, campeón en powerlifting adaptado (90 kg).

Agradecimientos y proyección

La Secretaría de Deportes y Recreación de Catamarca, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, agradeció especialmente a los deportistas por su entrega, a los entrenadores y profesores por el acompañamiento técnico, a las familias por su apoyo constante y al Gobierno provincial por el respaldo integral que hizo posible la participación histórica.

“El deporte es inclusión, integración y futuro para nuestros jóvenes”, fue el mensaje que sintetizó la experiencia de los Juegos Evita 2025 para Catamarca, donde además de las 34 medallas quedó la certeza de que la formación y el acompañamiento sostienen cada logro alcanzado.