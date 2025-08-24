Vía Catamarca

Catamarca asegura $850 millones para recuperar Laguna Blanca

El financiamiento permitirá mejorar caminos, escuelas y unidades productivas textiles, con apoyo del CFI, la UNESCO y Alwaleed Philanthropies.

Redacción Vía Catamarca

24 de agosto de 2025,

Catamarca asegura $850 millones para recuperar Laguna Blanca
Las obras abarcan desde caminos y educación hasta la reactivación de 30 unidades productivas artesanales.

El Gobierno de Catamarca, encabezado por Raúl Jalil aseguró un financiamiento de $850.000.000 destinado a la recuperación integral de Laguna Blanca, en el departamento Belén, tras gestiones impulsadas por el Ministerio de Tr abajo, Planificación y Recursos Humanos.

Los fondos serán aportados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco del programa que la Provincia desarrolla junto a la UNESCO y Alwaleed Philanthropies, con el propósito de poner en valor esta comunidad de alto patrimonio cultural.

Obras y acciones previstas

El financiamiento permitirá:

  • Mejorar el camino de acceso a Laguna Blanca.
  • Refaccionar la escuela local.
  • Reconstruir 30 unidades productivas textiles artesanales mediante un programa de ecoconstrucción asistida, en el que el Gobierno provincial aportará materiales y asistencia técnica, mientras que la comunidad pondrá la mano de obra con técnicas sustentables.
  • Poner en valor el edificio de la Cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca, sede de programas de entrenamiento laboral para artesanas textiles y de la Diplomatura en Tejido en Telar.

Formación y preservación cultural

Estas acciones forman parte del Programa de Formación Profesional y Cultural en la Ruta del Telar, que el Ministerio de Trabajo impulsa junto al CFI, la UNESCO y Alwaleed Philanthropies.

Por la relevancia cultural y patrimonial de Laguna Blanca, también se gestionó su incorporación al Fondo de Emergencia para el Patrimonio, con el objetivo de reforzar la asistencia internacional para la preservación y el desarrollo de esta comunidad textil.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS