Catamarca asegura $850 millones para recuperar Laguna Blanca

El Gobierno de Catamarca, encabezado por Raúl Jalil aseguró un financiamiento de $850.000.000 destinado a la recuperación integral de Laguna Blanca, en el departamento Belén, tras gestiones impulsadas por el Ministerio de Tr abajo, Planificación y Recursos Humanos.

Los fondos serán aportados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco del programa que la Provincia desarrolla junto a la UNESCO y Alwaleed Philanthropies, con el propósito de poner en valor esta comunidad de alto patrimonio cultural.

Obras y acciones previstas

El financiamiento permitirá:

Mejorar el camino de acceso a Laguna Blanca.

Refaccionar la escuela local.

Reconstruir 30 unidades productivas textiles artesanales mediante un programa de ecoconstrucción asistida , en el que el Gobierno provincial aportará materiales y asistencia técnica, mientras que la comunidad pondrá la mano de obra con técnicas sustentables.

Poner en valor el edificio de la Cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca, sede de programas de entrenamiento laboral para artesanas textiles y de la Diplomatura en Tejido en Telar.

Formación y preservación cultural

Estas acciones forman parte del Programa de Formación Profesional y Cultural en la Ruta del Telar, que el Ministerio de Trabajo impulsa junto al CFI, la UNESCO y Alwaleed Philanthropies.

Por la relevancia cultural y patrimonial de Laguna Blanca, también se gestionó su incorporación al Fondo de Emergencia para el Patrimonio, con el objetivo de reforzar la asistencia internacional para la preservación y el desarrollo de esta comunidad textil.