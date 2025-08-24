Catamarca asegura $850 millones para recuperar Laguna Blanca

El Gobierno de Catamarca, encabezado por Raúl Jalil aseguró un financiamiento de $850.000.000 destinado a la recuperación integral de Laguna Blanca, en el departamento Belén, tras gestiones impulsadas por el Ministerio de Tr abajo, Planificación y Recursos Humanos.
Los fondos serán aportados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco del programa que la Provincia desarrolla junto a la UNESCO y Alwaleed Philanthropies, con el propósito de poner en valor esta comunidad de alto patrimonio cultural.
Obras y acciones previstas
El financiamiento permitirá:
- Mejorar el camino de acceso a Laguna Blanca.
- Refaccionar la escuela local.
- Reconstruir 30 unidades productivas textiles artesanales mediante un programa de ecoconstrucción asistida, en el que el Gobierno provincial aportará materiales y asistencia técnica, mientras que la comunidad pondrá la mano de obra con técnicas sustentables.
- Poner en valor el edificio de la Cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca, sede de programas de entrenamiento laboral para artesanas textiles y de la Diplomatura en Tejido en Telar.
Formación y preservación cultural
Estas acciones forman parte del Programa de Formación Profesional y Cultural en la Ruta del Telar, que el Ministerio de Trabajo impulsa junto al CFI, la UNESCO y Alwaleed Philanthropies.
Por la relevancia cultural y patrimonial de Laguna Blanca, también se gestionó su incorporación al Fondo de Emergencia para el Patrimonio, con el objetivo de reforzar la asistencia internacional para la preservación y el desarrollo de esta comunidad textil.