Capacitación cooperativa en Los Altos

Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje comunitario y acompañar a quienes transitan el camino cooperativo, este miércoles se realizó en Los Altos, departamento Santa Rosa, una nueva capacitación sobre “Aspectos Básicos del Cooperativismo”.

La actividad reunió a 40 participantes y estuvo orientada a grupos pre cooperativos y a personas interesadas en conocer qué es una cooperativa, cómo se constituye y organiza, y cuáles son los derechos y obligaciones de quienes la integran. El enfoque, según se explicó, apuntó a brindar herramientas concretas para ordenar y formalizar experiencias laborales que ya se desarrollan en la localidad.

En ese marco, el director provincial de Acción Cooperativa y Mutual, Gustavo Luis Aparicio, señaló: “Estas personas ya vienen llevando a cabo distintos tipos de oficios y fuimos a brindarles esta herramienta para que puedan formalizar el trabajo que vienen realizando”.

El encuentro fue organizado por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia en conjunto con el senador de Los Altos, Félix Jerez, en el marco de una agenda que busca promover valores y principios cooperativos y acercar formación a las comunidades del interior.