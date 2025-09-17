CAMYEN presentó su oferta minera en la CIFIT de China

En el marco de la Feria Internacional de Inversiones y Comercio de China (CIFIT), que se desarrolla en la ciudad de Xiamen, la comitiva de Catamarca desplegó una intensa agenda de promoción y vinculación con empresarios e instituciones internacionales.

La empresa estatal CAMYEN S.E. participó en dos espacios de relevancia: la Conferencia de Inversiones en Jimei – Sesión Latinoamericana y la Investment Matchmaking Session – Hailian Latin American Countries. Allí, se presentaron los proyectos estratégicos que buscan atraer capitales internacionales para el desarrollo minero de la provincia.

El presidente de CAMYEN, Hugo Moya, expuso la cartera de áreas mineras disponibles, con especial foco en las que se encuentran en proceso de licitación nacional e internacional, como Filo de las Vicuñas y Gold Nugget. La cercanía de estas áreas al proyecto de Zijin fue resaltada como un elemento de gran interés para los potenciales inversores.

El ministro de Minería, Marcelo Murua, acompañó a la delegación de CAMYEN, integrada también por el vocal del Directorio, Gabriel Molina, en distintas gestiones y reuniones con representantes del sector empresarial.

Desde la provincia destacaron que este tipo de participaciones forman parte de la estrategia de internacionalización de Catamarca, con el objetivo de posicionar a CAMYEN como un actor clave en la atracción de inversiones que permitan potenciar el desarrollo minero.

Sobre la CIFIT

La China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) se celebra cada año en Xiamen, provincia de Fujian, desde 1997. Es la feria de inversión más grande e influyente de China, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y organizada por el Ministerio de Comercio de China.

El evento combina exposiciones, foros, seminarios y ruedas de negocios que reúnen a inversores de todo el mundo para explorar nuevas oportunidades en sectores estratégicos, entre ellos la minería, la energía y la economía digital.

Con su presencia en la feria, Catamarca reafirma su voluntad de mostrarse al mundo como un destino confiable para las inversiones mineras y un socio estratégico en el desarrollo de proyectos de gran envergadura.